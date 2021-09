Esporte Time goiano perde na estreia da Taça Brasil Sub-17 Barranca foi superado pelo Joinville Futsal-SC, por 2 a 0, e volta à quadra nesta terça-feira (14) para desafiar a ACAP, de São Paulo

O Barranca foi superado por 2 a 0 pelo Joinville Futsal, de Santa Catarina, na estreia do time goiano na Taça Brasil Sub-17. O duelo foi disputado nesta segunda-feira (13), em Criciúma, sede do torneio. Os gols foram anotados por Pedro Henrique e Dani. A equipe goiana folgou na primeira rodada do Grupo A e volta à quadra nesta terça-feira (14), contra o Associação ...