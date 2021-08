Esporte Time goiano jogará Taça Brasil Sub-17 de futsal Barranca, de Rialma, disputará a competição nacional em Santa Catarina a partir do dia 13 de setembro

O Barranca, equipe de Rialma, será a representante do futsal goiano na Taça Brasil Sub-17, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). O time disputará a competição em setembro, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina A equipe goiana integra o Grupo A do torneio com Joinville-SC, AABB Teresina/Mesa 14-PI, AD Seven MEC-AM e Associação Contra Ataque...