Esporte Time feminino do Goiás se reapresenta para retomada da temporada Antes de voltar aos treinos, elenco e comissão técnica das esmeraldas realizaram testes para Covid-19. Preparação para volta da Série A2 prevê disputas de amistosos

A equipe feminina do Goiás se reapresentou na tarde desta terça-feira (8) para retomada da temporada. O primeiro passo, antes da bola voltar para treinos, foi de realizar exames de Covid-19 (RT-PCR e sorológico) no elenco e comissão técnica. Ao todo, 28 exames foram realizados, sendo 23 atletas e cinco integrantes do corpo técnico das esmeraldas. A equipe não jog...