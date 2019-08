Esporte Time feminino de futebol do Corinthians ganha pela 25ª vez seguida e bate recorde

O time feminino de futebol do Corinthians obteve um resultado histórico, neste sábado, ao derrotar a Ponte Preta, por 6 a 0, no Parque São Jorge, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Foi o 25º triunfo consecutivo, superando a maior campanha vitoriosa do futebol brasileiro, registrada pelo Coritiba, em 2011, que detinha a marca de 24 jogos. Os gols foram marcados p...