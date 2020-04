Esporte Time feminino amador, Aliança adia período de transição por causa da pandemia

O Aliança vivia período de transição antes da paralisação dos treinos. As mudanças de presidência e de comissão técnica tiveram de ser adiada. Patrícia Menezes, ex-presidente do clube, e o treinador Luiz César passaram a gerir o futebol feminino no Goiás. A filha do casal deve assumir a diretoria do time.Segundo a dirigente, o Aliança está em período de vacância e aguarda ...