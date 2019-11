Esporte Time esmeraldino busca chegar em todas finais das categorias de base Goiás está nas semifinais de quatro categorias: sub-20, sub-17, sub-15 e sub-13

As competições estaduais de base estão na reta final. Presente nas semifinais das quatro categorias (sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20), o Goiás busca manter a hegemonia, já que conquistou os títulos do Campeonato Goiano, no primeiro semestre, nas categorias sub-13, sub-15 e também na sub-20. A equipe de juniores do Goiás é comandada por Augusto César, que foi jogador...