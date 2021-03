Esporte Time do Tocantins anuncia contratação do goleiro Bruno Jogador passou oito anos e dez meses preso pelo assassinato de Eliza Samudio, em 2010

O Araguacema, clube da 1ª divisão do Campeonato Tocantinense, anunciou a contratação do goleiro Bruno, ex-Flamengo. "É meu povo. Está chegando reforço na altura. Seja bem-vindo", escreveu a equipe em publicação no Instagram. Há duas semanas, Bruno chegou a ser anunciado como reforço do Esporte Clube Atlético Carioca, de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de J...