Esporte Time de várzea lança camisa contra racismo, homofobia e exclusão A camisa, lançada oficialmente na segunda-feira (26), tem traços antirracistas, contra o preconceito de gênero e de orientação sexual e pela inclusão de pessoas com alguma deficiência

Se o esporte profissional tem visto cada vez mais campanhas de conscientização social, no futebol amador essas pautas estão latentes há mais tempo. Exemplos: existem times apenas com atletas trans; por muitos anos, foi na várzea que o futebol feminino resistiu; os campos de terra, muitas vezes, são o único lugar de inclusão, lazer e diálogo em comunidades; filmes já c...