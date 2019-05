Esporte Time de Goiânia compra vaga e estará na disputa do ''Circuitão'' de League of Legends Recém-criado, o Rensga Esports buscará um lugar na elite nacional a partir de junho

Falta pouco para Goiás entrar de vez na rota dos esportes eletrônicos no País. O Rensga Esports, time de Goiânia criado na última sexta-feira (17), comprou a vaga da equipe paulista Operation Kino (OPK) no Circuito Desafiante, competição conhecida também como "Circuitão" e equivalente à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (LoL), um dos principais j...