Esporte Time de garotos do Flamengo domina o Macaé, mas não consegue sair do 0 a 0 Comandado por Maurício Souza, o time flamenguista foi formado por garotos da categoria sub-20 do clube e por alguns atletas do elenco principal que foram pouco aproveitados em 2019

O primeiro compromisso oficial do Flamengo em 2020 terminou sem gols. No Maracanã, a jovem equipe rubro-negra buscou a vitória até o minuto final, mas não conseguiu superar a defesa do Macaé e teve de se contentar com o empate por 0 a 0 na abertura da competição estadual. Comandado por Maurício Souza - Jorge Jesus ainda está em férias -, o time flamenguista foi formado...