Esporte Time de atletas refugiados triplica para Olimpíada de Tóquio O país de origem predominante entre eles é a Síria, com nove atletas, mas há também esportistas oriundos do Congo, Sudão do Sul, Eritreia, Venezuela, Irã, Afeganistão, República Democrática do Congo, Iraque e Camarões

Uma equipe de atletas refugiados composta por 29 membros participará de 12 esportes nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O tamanho do time, que vai competir sob a bandeira olímpica, é quase o triplo do inaugural, nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. O país de origem predominante entre eles é a Síria, com nove atletas. Há também esportistas oriundos do Congo, Sudão do Sul...