Esporte Time de aspirantes do Goiás perde amistoso contra Real-DF A equipe que se prepara para disputa do Brasileirão sub-23 foi derrotada por 1 a 0, no CT esmeraldino. Formação contou a presença de alguns atletas do profissional

O time de aspirantes do Goiás foi derrotado nesta quinta-feira (30) pelo Real-DF, em amistoso disputado no CT Edmo Pinheiro, durante a preparação da equipe para disputa do Brasileirão sub-23. O único gol da vitória do time de Brasília foi marcado por Aryton, aos 37 minutos do 2º tempo. Apesar de ter sido o primeiro teste, a equipe teve comportamento positivo e dominou a posse de bola...