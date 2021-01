Esporte Time abandona nome racista e supera problemas de saúde para chegar aos playoffs da NFL Washington Football Team era chamado de "Redskins", em tradução livre é "pele vermelha", que é visto como racista por instituições ligadas aos povos indígenas

Os playoffs da NFL começam neste fim de semana com a rodada de Wild Card, que inclui um time que venceu todos os prognósticos negativos feitos antes do início da temporada para conquistar uma vaga na fase decisiva do campeonato. Trata-se do Washington Football Team, que vai encarar neste sábado (9) o badalado Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady e companhia, em bus...