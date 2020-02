Esporte Time a ser batido, Jaraguá se prepara para jogo contra o Iporá Confronto pode sacramentar classificação do Gavião da Serra à fase eliminatória do Goianão. Técnico Lucas Oliveira possui desfalques

Com campanha perfeita nas cinco primeiras rodadas do Goianão, o Jaraguá se tornou o time a ser batido na competição estadual. Líder com 15 pontos, com a permanência para edição de 2021 garantida, o Gavião da Serra se prepara para dar próximo passo na histórica campanha: confirmar classificação à fase eliminatória. Se vencer o Iporá no domingo (16), fora de casa, ...