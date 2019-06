Esporte Tigre vê elenco mudar com saídas de atletas Diretoria alega mercado difícil para reforços, acerta rescisões de atletas e tenta manter outras peças

Em meio às especulações sobre os possíveis reforços para o elenco do Vila Nova, o diretor de futebol do clube, Sidiclei Menezes, decidiu falar, abertamente, sobre a movimentação do Tigre no mercado da bola. Em um longo encontro com jornalistas, o gestor colorado reforçou que jogadores, como os atacantes Elton (Sport) e Daniel Amorim (Avaí), cujos nomes foram ventilad...