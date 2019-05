Esporte Tigre tenta esquecer queda na Copa do Brasil e voltar a vencer Após ser eliminado na Copa do Brasil, Vila Nova mira a reabilitação no Brasileiro e contará com experiência de Diego Jussani, zagueiro que estreia nesta sexta-feira (10)

O jargão futebolístico mais utilizado no Vila Nova, nesta semana, foi de “virar a chave” por causa da queda na Copa do Brasil. O Tigre pretende consumar a gíria, nesta sexta-feira (10), no Serra Dourada e carrega consigo um histórico positivo que passa força à equipe. Desde 2016, quase sempre que foi eliminado de uma competição, o time vilanovense respondeu com a vitória, ...