Esporte Tigre tenta dobradinha para confirmar reação na Série B Após vencer fora, Vila Nova encara Figueirense, no Serra Dourada, às 19h15, por sequência positiva

Neste sábado (3), a partir das 19h15, contra o Figueirense, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Vila Nova terá a chance de alcançar um feito inédito em sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, ao concluir a 14ª rodada da competição nacional: obter duas vitórias consecutivas. Aliviado pelo triunfo sobre o Brasil de Pelotas, fora de casa, por 2 a 0, no último...