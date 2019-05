Esporte Tigre solicita alteração de data do jogo contra o Londrina Vila Nova enviou pedido de mudança à CBF por causa da data do confronto, que coincide com a disputa da final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Tottenham

O Vila Nova formalizou nesta terça-feira (21) um pedido, à CBF, de alteração de data do do duelo entre o Tigre contra o Londrina, que está previsto para ser disputado no dia 1º de junho, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Serra Dourada. A solicitação é por causa da final da Liga dos Campeões, que será disputada a partir das 16 horas entre ...