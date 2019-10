O Vila Nova terá de obter, nos oito jogos finais na Série B do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Bragantino, seu próximo adversário na competição nacional, para escapar do rebaixamento à 3ª Divisão. Se conquistar 62,5% dos pontos nas rodadas finais, o Tigre chegará aos 46 pontos e não terá riscos de queda, ao considerar a pontuação histórica para não cair no campeonato, desde que os pontos corridos foram adotados (2006).

Conquistar esse aproveitamento, no período de oito jogos finais, porém, é algo que poucos times conseguiram em 13 edições da Série B. Ao todo, 36 equipes estiveram na mesma situação que o Vila Nova se encontra - 31 pontos após a 30ª rodada. Apenas quatro clubes escaparam da queda à Série C.

O CRB, no ano passado, Ceará, em 2015, Bragantino e Guaratinguetá, ambos em 2012, foram os únicos times que tiveram até 31 pontos no final da 30ª rodada e conseguiram se salvar da queda à Série C. Todos venceram pelo menos cinco jogos, nas oito partidas finais. O Vila Nova terá de repetir alguns desses desempenhos para evitar o rebaixamento.

A imagem que o Tigre passa nesta temporada, no entanto, não transmite confiança. Além de ter de conquistar campanha rara na Série B, o Vila Nova terá de ser um time diferente do que apresentou no ano até aqui. Nesta edição da competição nacional, por exemplo, possui apenas seis vitórias em 30 jogos disputados. Desde 2006, o time nunca venceu cinco partidas na reta final de uma temporada e terá de fazer história para se manter na Segundona.

Para o volante Magno, que foi uma das novidades na escalação no empate (2 a 2) diante do Coritiba, a missão de salvar o Vila Nova é complicada, mas o jogador de 26 anos pede à torcida colorada para acreditar que é possível evitar o descenso.

“A gente sabe que será difícil, pela qualidade dos adversários nos jogos que restam, mas não é impossível. A torcida pode acreditar em nós. Temos de entrar com garra e determinação em todas as partidas. Assim poderemos brigar para sair com vitórias. Possuímos grandes chances de conseguir isso, não tem nada perdido ainda”, comentou o volante colorado.

A chegada do técnico Itamar Schülle e o período livre até sexta-feira (25), quando encara o Bragantino, animam o elenco colorado para sequência da Série B. Magno entende que cada treinamento deverá ser aproveitado para todos conhecerem e reproduzirem o modelo de jogo do treinador catarinense, que foi apresentado na semana passada e estreou com empate diante do Coritiba.

“Se entendermos e reproduzirmos a forma de jogo do Itamar (Schülle), podemos evoluir. Só temos de jogar bola, ter atenção porque não estamos em bom momento, mas podemos surpreender o Bragantino. Fizemos isso contra o Coritiba, tiramos algumas lições principalmente do primeiro tempo”, salientou Magno, se referindo ao período do duelo contra o time alviverde, que o Vila Nova abriu 2 a 0 e dominou o adversário, antes de ceder empate na reta final da partida.