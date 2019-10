Esporte Tigre perde mais uma e dá passo rumo à Série C do Brasileiro Em casa, time colorado não resiste ao Brasil, de Pelotas, cai por 2 a 0 e terminará a 32ª rodada na penúltima colocação da Série B do Brasileiro

Nervosismo, frustração e lamentação. Assim pode ser resumida a noite desta terça-feira (29), no Estádio Serra Dourada, que foi palco de mais um tropeço do Vila Nova na Série B do Brasileiro. O Tigre foi derrotado, por 2 a 0, pelo Brasil, de Pelotas (RS) e segue o script de temporadas anteriores nas quais o clube foi rebaixado à Série C. Em campo, um time em busca de evo...