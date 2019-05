Esporte Tigre paga por falha fatal de defensor Vila Nova sai na frente do Vitória, no Barradão, mas leva virada no final, após erro do zagueiro Patrick em saída de bola

O Vila Nova deu mostras de que poderia se reabilitar do tropeço na estreia na Série B do Brasileiro, mas saiu do Barradão com uma derrota difícil de ser digerida. O Tigre abriu o placar, neste sábado (4), contra o Vitória, em Salvador, com gol de Neto Moura, mas levou a virada do time da casa, com dois gols de Ruan Levine, sendo o segundo dele após falha absurda do zagu...