Esporte Tigre faz giro para pontuar fora de casa Equipe tem dois jogos em sequência longe de Goiânia, situação em que tem tido rendimento melhor

Na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, não é incomum ouvir que o caminho para o êxito de um clube no acesso à elite passa pela conquista de vitórias em casa e pelo acúmulo do máximo de pontos longe de seus domínios. No Vila Nova, a regra não é seguida à risca. Como mandante, o Tigre conquistou apenas uma vitória em sete jogos, ainda na 8ª rodada, sobre o...