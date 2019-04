Esporte Tigre esvazia departamento médico para reta final Wesley Matos, suspenso, é o único desfalque do Vila Nova

O técnico do Vila, Eduardo Baptista, terá um desfalque sensível na decisão de neste domingo (7), no Antônio Accioly. Expulso no jogo de ida, o zagueiro Wesley Matos cumprirá a suspensão e não vai poder jogar o clássico com o Dragão. Por outro lado, o treinador poderá contar com praticamente todo o restante do elenco colorado. O outro zagueiro, Philipe Maia, cortado do primeir...