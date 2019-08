Esporte Tigre dá reposta às mudanças com vitória sobre Guarani Vila Nova adota postura diferente, bate Guarani, fora, por 2 a 0, e abre quatro pontos do Z4

A mudança de postura do Vila Nova, em um primeiro momento, deu indícios que não foi apenas fora das quatro linhas. Após semana agitada e de tomada de providências no Onésio Brasileiro Alvarenga, a equipe colorada se postou à altura que o confronto decisivo contra o Guarani, nesta sexta-feira (16), no Brinco de Ouro, pela 16ª rodada da Série B, exigia, e venceu o Bugr...