Esporte Tigre busca cara nova contra queda Vila Nova promove grande reformulação durante Brasileiro para evitar retorno à Série C

Não é segredo que o Vila Nova vive um dos seus piores momentos em comparação com os últimos três anos. Não só no desempenho, mas fora dele também. Desde que o ex-diretor de futebol Sidiclei Menezes abriu mão do cargo no dia 10 de agosto, o Tigre passa por um período de reformulação que seguirá ativo até o dia 7 de outubro, quando se encerra o prazo para inscrições de a...