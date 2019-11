Esporte Tigre busca acordo com atletas que estão de saída Diretoria do Vila Nova tenta rescisões amigáveis com jogadores que tinham vínculo com o clube até 2020

O rebaixamento para a Série C expôs problemas internos do Vila Nova. Antes do último jogo da temporada, o clube dispensou 11 jogadores. Destes, três estão em negociação com o time, pois têm contratos até 2020 - Rafael Santos, Edinho e Araújo. O diretor de futebol Hugo Jorge Bravo anunciou, em coletiva, nesta quinta-feira (28), que o goleiro negociava acordo para re...