Esporte Tiago Volpi celebra permanência no São Paulo: 'Meu melhor presente de Natal' Em entrevista ao site oficial do clube, goleiro comemorou e disse que tem grande identificação com a equipe paulista

Comprado em definitivo pelo São Paulo, o goleiro Tiago Volpi comemorou a permanência na equipe tricolor. Em entrevista ao site oficial do clube paulista, o jogador destacou a vontade que tem tinha de continuar e considerou o acerto como o melhor presente de Natal. "Estou muito contente. Criei uma identificação grande com todas as pessoas no clube, dos funcionário...