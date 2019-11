Esporte Tiago Nunes se reúne com dirigentes do Corinthians para continuar planejamento Um dos temas discutidos nas reuniões foi a formação da comissão técnica

O técnico Tiago Nunes desembarcou em São Paulo nesta terça-feira para se reunir com a diretoria do Corinthians e começar a discutir o planejamento para a temporada de 2020. O encontro, no Parque São Jorge, foi registrado nas redes sociais pelos próprios dirigentes do clube. Nesta terça-feira, o novo treinador se encontrou com Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol,...