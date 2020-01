Esporte Tiago Nunes se apresenta ao Corinthians e anuncia as saídas de Ralf e Jadson Treinador falou sobre como pretende mudar o estilo de jogo da equipe paulista e também sobre chegadas e saídas de jogadores do clube

A apresentação do técnico Tiago Nunes nesta segunda-feira (6) foi também o anúncio da despedida de dois ídolos da torcida do Corinthians. O volante Ralf e o meia Jadson estão fora dos planos do novo treinador e não se reapresentaram com o restante do elenco no CT Joaquim Grava, em São Paulo. "O Ralf tem todo o meu respeito, uma história maravilhosa, e a opção por...