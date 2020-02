Esporte Tiago Nunes sai em defesa de Janderson: 'Teria sido expulso igual a ele' Jogador já tinha cartão amarelo, recebido na etapa inicial e, após o gol, foi comemorar com a torcida na escada que dá acesso à arquibancada. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira entendeu que deveria expulsá-lo

O técnico Tiago Nunes saiu em defesa do atacante Janderson, expulso no primeiro minuto do segundo tempo pela comemoração do gol na vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 0 na manhã deste domingo (2), na arena em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogador já tinha cartão amarelo, recebido na etapa inicial e, após o gol, foi comemorar com a torci...