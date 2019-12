Esporte Tiago Nunes recebe carta branca para decidir jogadores que ficam no Corinthians

O presidente do Corinthians, Andrés Sanches, afirmou que a permanência ou saída de jogadores do atual elenco será decidida pelo novo treinador Tiago Nunes. "Tudo vai depender do treinador. Ele já tem o planejamento dele, estamos vendo periodicamente. Não vai ser nada feito sem o treinador dar o sim ou o não", afirmou. O dirigente reconheceu que o clube não fez boa...