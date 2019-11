Esporte Tiago Nunes nega acerto com Corinthians e diz que saiu do Athletico por desafio Treinador admitiu, no entanto, que seu agente tem conversado com dirigentes e ouvido propostas

O técnico Tiago Nunes concedeu, nesta quarta-feira (6), a primeira entrevista coletiva após ser demitido do Athletico-PR e acertar verbalmente com o Corinthians. O futuro treinador do time paulista negou, porém, já ter um acerto com o time alvinegro, dizendo, no entanto, que seu empresário é quem está ouvindo propostas. Ele ainda assegurou que a saída do clube paranaense n...