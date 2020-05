Esporte Tiago Nunes 'invade' live em casa de Andrés e brinca: 'Nós estamos de mal' Presidente do Corinthians revelou publicamente que não gostou das declarações do treinador da equipe e falou que o profissional deveria "treinar o Barcelona"

Após Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, revelar publicamente que ficou chateado com recentes declarações do técnico Tiago Nunes, os dois apareceram em uma "live" na noite de terça-feira (5). A gravação foi feita na casa do comandante alvinegro com a presença do diretor Duílio Monteiro Alves e outros membros da diretoria do clube. Andrés Sanchez, que chegou ...