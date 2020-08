Esporte Tiago Nunes exalta "momento especial" em final pelo Corinthians: Corinthians chega à final estadual depois de uma arrancada de quatro vitórias consecutivas. A equipe, que corria sérios riscos de eliminação na primeira fase, se superou após a paralisação do futebol

A vitória por 1 a 0 contra o Mirassol garantiu o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Após início de temporada conturbado, Tiago Nunes exaltou a oportunidade de disputar a sua primeira decisão à frente do clube do Parque São Jorge. "É um grande sonho, um momento especial na minha carreira. Mesmo tendo conquistas anteriores de Copa do Brasil e Sul-Americana, além d...