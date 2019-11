Esporte Tiago Nunes é o novo técnico do Corinthians Clube e treinador fecharam contrato até o fim de 2020

O Corinthians acertou na manhã desta terça-feira a contratação do técnico Tiago Nunes, que ainda mantém vínculo com o Athlético-PR. O treinador deve substituir Fábio Carille, demitido após a derrota para o Flamengo por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador vai informar o time paranaense de sua saída ainda nesta tarde. Resta definir se vai se...