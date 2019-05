Esporte Tiago Cametá acerta rescisão com o Vila Nova Lateral deixa o clube colorado após 1.075 minutos, obtidos nas 13 partidas que disputou pelo Tigre no ano

O lateral direito Tiago Cametá acertou sua rescisão com o Vila Nova no início da noite desta terça-feira (14). O jogador tinha contrato até o final da temporada com o Tigre, mas realizou acordo com a direção da equipe para deixar o clube antes da conclusão do seu vínculo. Tiago Cametá disputou 13 jogos pelo Vila Nova, 11 no Campeonato Goiano e duas pela Copa do Brasil...