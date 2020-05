Esporte Thuram faz 2 gols em goleada do Mönchengladbach e protesta contra morte de Floyd

A luta por um lugar no grupo que garante vaga à próxima edição da Liga dos Campeões continua acirrada no Campeonato Alemão. Neste domingo, o Borussia Mönchengladbach goleou o Union Berlin por 4 a 1, em casa, pela 29ª rodada, e voltou para o terceiro lugar. O destaque do triunfo foi o atacante Marcus Thuram, que anotou dois gols. O Mönchengladbach havia perdido o t...