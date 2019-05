Esporte Thomas Tuchel revela que Neymar está triste no PSG: 'É fácil julgá-lo de fora' Treinador entende que "falatório" tem grande influência sobre ele. O atacante virou alvo de críticas após opinar que jovens do elenco precisam ouvir os mais experientes e agredir um torcedor

Após uma semana complicada com a perda do título da Copa da França e derrota no Campeonato Francês, Neymar continua sendo assunto no Paris Saint-Germain. Nesta sexta-feira (3), o técnico alemão Thomas Tuchel revelou que o brasileiro está triste com o que aconteceu nos últimos dias e pede compreensão com o atacante, que para ele é uma pessoa diferente do que a maioria p...