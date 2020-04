Esporte Thomas Müller estende contrato com o Bayern de Munique por mais 2 anos Vínculo anterior do atacante de 30 anos era até o final de 2021. Na semana passada, o time bávaro também renovou contrato do técnico Hansi Flick

Thomas Müller teve uma boa notícia, nesta terça-feira (7), em pleno período de pandemia de coronavírus. O atacante, de 30 anos, estendeu seu contrato com o Bayern de Munique até o fim de 2023. O compromisso anterior era válido até dezembro de 2021. "Me alegra que Thomas Müller prolongue por mais dois anos", disse Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern, em um comun...