Esporte Thiago Wild dá salto de 69 lugares com título em Santiago e fica perto do Top 100 Paranaense de 19 anos sobe para o 113º lugar e já aparece como o número 2 do Brasil, atrás apenas do cearense Thiago Monteiro

Brasileiro mais jovem a conquistar um título de ATP na história, superando até Gustavo Kuerten, o tenista paranaense Thiago Wild, de 19 anos, teve nesta segunda-feira (2) a confirmação do tamanho de seu feito. Campeão do ATP 250 de Santiago, no Chile, ele deu um salto de 69 colocações na atualização do ranking mundial, foi para o 113º lugar, o melhor da carreira, e j...