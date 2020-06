Esporte Thiago Silva e Cavani não vão renovar contrato com o PSG, revela Leonardo A notícia não chega a ser uma surpresa, pois vários meios de comunicação da França já especulavam a saída dos dois jogadores internacionais

O zagueiro Thiago Silva e o atacante Edinson Cavani não terão seus contratos renovados com o Paris Saint-Germain para a próxima temporada. A informação foi dada por Leonardo, diretor esportivo do clube, em entrevista ao diário francês Le Journal du Dimanche. "Foi uma decisão muito difícil de tomar. São jogadores que marcaram a história do clube. Sempre nos pergunt...