Esporte Thiago Silva critica atitude de Messi com Tite: 'educação deve vir primeiro' Messi, autor do gol da vitória sobre o Brasil, teria mandado treinador brasileiro calar a boca durante a partida

O zagueiro Thiago Silva criticou a postura de Lionel Messi na derrota do Brasil para a Argentina nesta sexta-feira, em Riad, na Arábia Saudita. Para o capitão da seleção brasileira, o melhor jogador do mundo agiu mal diante do técnico Tite e tentou manipular a arbitragem durante todo o jogo. A atual campeã da Copa América foi derrotada por 1 a 0 em amistoso contra o ri...