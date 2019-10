Esporte Thiago Neves revela uso de remédio para dormir por causa da má fase do Cruzeiro Um dos líderes do elenco cruzeirense, vencedor de quatro torneios nos últimos três anos, Thiago Neves afirmou que mudou seu comportamento

O meia Thiago Neves afirmou, nesta terça-feira, durante entrevista coletiva, que a má fase pela qual passa o Cruzeiro trata-se do momento mais difícil de sua carreira. O jogador, de 34 anos, revelou estar tomando remédio, também falou do frustrante empate com a Chapecoense na última rodada e sobre a saída conturbada do ex-técnico Rogério Ceni. "O momento é difícil p...