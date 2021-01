Esporte Thiago Neves marca de bicicleta e Sport vence o Bahia para se afastar do Z4 Com o resultado, o Sport agora soma 35 pontos e se afasta da zona de rebaixamento, assumindo a 14ª colocação

O Sport voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Após três derrotas consecutivas, o time de Jair Ventura superou neste domingo (24) o Bahia por 2 x 0 na Ilha do Retiro, em partida válida pela 32ª rodada. O placar foi aberto no segundo tempo por Thiago Neves, num belo gol de bicicleta. Depois, Maidana ampliou a vantagem. Além dos dois gols, o o Sport ainda teve o...