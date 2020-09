Esporte Thiago Neves cobra R$ 20 milhões do Atlético-MG após 'quase acerto' Pessoas ligadas ao jogador dizem ter áudios e mensagens que comprovam que tudo estava certo entre Thiago Neves e Atlético-MG -inclusive com um pré-contrato assinado

A quase ida de Thiago Neves ao Atlético-MG pode parar na Justiça. O meia, que foi anunciado pelo Sport, cobra R$ 20 milhões do Galo por conta da reviravolta no começo da semana. O clube desistiu da negociação depois de a torcida alvinegra se manifestar contra a contratação do jogador de 35 anos. O Atlético-MG contesta. Segundo apurou a reportagem, o estafe de Thi...