Thiago Monteiro perde embalo após título e cai na estreia em torneio na Suécia

Em bom momento após ter voltado a ser Top 100 com a boa campanha em Wimbledon - furou o qualifying e caiu na estreia da chave principal para o japonês Kei Nishikori - e com o título do Challenger de Braunschweig (Alemanha), o brasileiro Thiago Monteiro perdeu o embalo nesta terça-feira ao ser derrotado logo na estreia do ATP 250 de Bastad, disputado em quadras de saibro n...