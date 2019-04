Esporte Thiago Monteiro arrasa alemão na estreia em Munique; brasileiros vencem em duplas

Nem mesmo o adiamento da partida de segunda para esta terça-feira por causa da chuva tirou o embalo do brasileiro Thiago Monteiro no ATP 250 de Munique, disputado em quadras de saibro na Alemanha. Depois de duas vitórias no qualifying, o tenista cearense, número 1 do Brasil e 111 do mundo, arrasou o alemão Jan-Lennard Struff, 48.º do ranking, na estreia da chave principal c...