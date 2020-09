Esporte Thiago Larghi volta a treinar o Goiás presencialmente Após testar positivo para Covid-19, treinador permaneceu sete dias isolado e refez exame na quinta-feira (24). Com resultado positivo, volta a comandar o time no CT

O técnico Thiago Larghi refez o teste de Covid-19 e com resultado negativo foi liberado para voltar a treinar, presencialmente, o Goiás. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube esmeraldino. O treinador testou positivo na bateria de exames na semana passada e permaneceu sete dias isolados. Ele não apresenta sintomas, por isso e com resultado n...