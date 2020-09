Esporte Thiago Larghi valoriza luta do Goiás após empate na Serrinha Treinador elogia entrega dos jogadores, diz que ainda busca 11 ideal e que dedicação resultará em frutos para equipe esmeraldina

Faltou pouco para o técnico Thiago Larghi celebrar a primeira vitória no comando do Goiás. Após virar um 2 a 0 para 3 a 2, equipe esmeraldina vencia o Coritiba até os 50 minutos do 2º tempo, quando Rafael Vaz cometeu pênalti que foi convertido por Sabino. O 3 a 3 com o Coxa Branca mantém o clube goiano na lanterna da Série A, mas a entrega dos atletas foi valorizada ...