Esporte Thiago Larghi aproveita tempo com elenco do Goiás Técnico avalia o grupo de jogadores que o clube esmeraldino tem para apontar o que precisa ser reforçado

Ainda em processo de digestão da eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, o elenco do Goiás começou a ter mais tempo de contato com o técnico Thiago Larghi. Como o clube não teve jogo neste fim de semana, houve possibilidade do treinador avaliar melhor o elenco para os ajustes que serão feitos. A diretoria esmeraldina segue no mercado em busca de novos reforços para q...